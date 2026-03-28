大阪市内で捕獲されたシカに声をかける横山英幸大阪市長＝28日午後、大阪府能勢町横山英幸大阪市長は28日、同市などで目撃情報が相次ぎ、捕獲されたシカを保護している大阪府能勢町の温泉施設「能勢温泉」を視察し、人の姿を見ると寄ってくるシカを「サービス精神旺盛やな」と評価した。施設は一般公開を検討しており、横山氏は多くの来訪者を期待した。シカは飼育場所の柵に沿って歩き回るなど元気な様子を見せ、横山氏が呼び