「電球を替えればずっと使える」と思っていませんか？実は、照明器具には寿命があります。 【画像】照明器具のここを見れば製造年がわかる 外見に異常がなくても、内部の部品が劣化し、発煙・発火につながるおそれがあるのです。独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）は、特に製造から10年を超えた古い照明器具の使用に注意を呼びかけています。 またLED照明に交換・切り替えをする際には、器具の種類や劣化に注意すること