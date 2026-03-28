「YouTube」や「TikTok」といった動画を配信するSNS。ファッションやメイクなどの流行や娯楽動画だけでなく、教育ツールとしてのコンテンツも日々、増え続けている。今回紹介するのは、教育系YouTuberのまさしさん。耳に心地よい通る声と、テンポよく語られる解説動画が評判だ。思わず勉強していることを忘れ、面白い動画を見ている感覚で知識が得られる内容が話題となり、チャンネルを開設してわずか3年で、SNS総フォロワー数が95