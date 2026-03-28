3月25日、福島県は公式サイトで「TOKIO課」を今後使用しないことを発表した。’21年にTOKIOのメンバーが県内で活動する際の窓口を担うために設置されたものだったが、昨年にTOKIOが解散したことを受けての決断だという。‘21年に長瀬智也（47）が旧ジャニーズ事務所を退所してからは、城島茂（55）、松岡昌宏（49）、国分太一（51）の3人で活動してきたTOKIO。しかし解散のきっかけを作ったのは他ならぬ国分の騒動だった。昨年6月