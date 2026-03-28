タレントのあのちゃんが２７日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、苦手なものを明かした。その１つがグループＬＩＮＥ。「継続は絶対にしないですよね？グループＬＩＮＥが動かなくなって、最終的に１人残ってる時があった。それすごく嫌じゃないですか。しかも自分は乗り気じゃなかったのに」と不満を漏らした。ＭＣの藤ヶ谷太輔が以前にドラマ「民王Ｒ」（テレビ朝日系）で共演した遠藤憲一に取材したとこ