お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が27日夜、自身のXを更新。コンビで決勝進出した漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」直前の“衝撃の月収”を明かした。真栄田は「昔、M1でさ、実は内間に救われた事があったのよ。2010年のM1グランプリ当日、俺めっちゃめっちゃ緊張してテンパってたのよ」と相方内間政成にふれつつ書き出した。そして「M1に出るのが決まる前に、俺、エンタの神様を卒業して、完全なる一発屋になってて