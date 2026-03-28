保安検査を待つ行列で大混雑するボルティモア・ワシントン国際空港＝27日、ボルティモア（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、空港で保安検査を担当する運輸保安局（TSA）職員の給与支払いをマリン国土安全保障長官に命じる覚書に署名した。一方、下院多数派の共和党指導部は27日、上院を同日未明に通過した国土安保省の予算案を拒否すると表明。与野党対立が続き、予算案の成立は見通せていない。国