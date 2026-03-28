カジュアルコーデにさっと羽織るだけで、きちんと感をプラスして大人コーデを格上げできる「テーラードジャケット」。トレンド感あるコーデにアップデートしたいなら、おしゃれさんの着こなしを参考にするのが近道かも。今回はジャケットを使ったセンス◎な「最旬コーデ」をご紹介します。40・50代さんが即こなれる着こなしのヒントを早速チェック！ レディなスカートで大人のき