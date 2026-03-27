デジタル庁は２７日、国や地方自治体が使う共通の情報システム基盤「ガバメントクラウド（政府クラウド）」の提供事業者に、ＩＴ企業のさくらインターネットを正式選定したと発表した。政府クラウドの提供はこれまで米アマゾンなど米ＩＴ大手に限られてきたが、初めて日本企業による「国産クラウド」が提供されるようになる。松本デジタル相は２７日の記者会見で「国産が入ることは国民の安心感にもつながる」と期待を示した。