漫画家の倉田真由美氏が２７日にＸに、「ストーカー化した元交際相手から逃げてきた」という女性について投稿した。倉田氏は東京・池袋のポケモンセンターで女性が刺され死亡した事件を引用。「ストーカーが付きまといを続けて相手を殺すという事件は、過去に何度も起きた。ストーカー規制法ができた後も、警察や司法の対応は限定的であり、大した効果がない。加害者にＧＰＳの装着、カウンセリングなど処置を講じることが急務