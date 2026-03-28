ドウシシャは4月10日に、日傘やリュックへの取り付けが可能で、お出かけシーンに便利な小型扇風機「コンパクトターボファン ミニクリ」（FSB-63B）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、グレー、ベージュの2色。価格は3278円。●コンパクトさと静音性をそのままに風速を大幅強化「コンパクトターボファン ミニクリ」は、同社の従来機種「コンパクトファン ミニクリ」で好評だった、コン