【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２７日、米フロリダ州で演説し、対イラン軍事作戦への支援要請に直ちに応じなかったとして「ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）はひどい間違いを犯した。とても失望した」と述べた。「我々はＮＡＴＯを常に支援してきたが、彼らの行動を踏まえ、そうする必要はないと思う」と語り、協力関係を見直す可能性を示唆した。トランプ氏によると、マクロン仏大統領とスターマー英首相に軍事