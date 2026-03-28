俳優の藤原紀香が２８日、大阪の関西大学で校友会主催特別講演会に出席した。４月１日付で同大学の客員教授になる紀香は、同大学の学生やＯＢ、ＯＧら６００人の聴衆を前に「ＳｍｉｌｅＰｌｅａｓｅ〜アフガニスタンで出会い、カンボジアで学んだ『教育と未来』」をテーマに講演。予定時間いっぱいを使い、自身が実際に現地で見て感じたことなどを、スライドを使いながら熱弁を奮った。俳優の仕事以外に、ライフワークとし