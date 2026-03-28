大学進学を機に一人暮らしを始める子どもへの仕送り額は、家庭によって大きく異なりますが、全国平均では月に7万円から10万円前後といわれます。 本記事では、家賃や食費、光熱費などの内訳を整理し、どこまで親が負担するのか、奨学金やアルバイト収入とのバランスも踏まえて考えるポイントを解説します。 仕送り6万円は少ない？ まずは平均額を確認 日本学生支援機構（JASSO）が取りまとめた「令和4年度学生生活調