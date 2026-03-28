26日、元欅坂46の長濱ねる（27）が自身のインスタグラムを更新。はさみの絵文字を添えて公開された写真に写っていたのは、これまでの長濱のイメージを一新するショートヘア姿だった。《長濱ねるのショートが可愛すぎて失神しかけた》《えっっっ？？？？ショートヘアの長濱ねる良すぎない？？？？》《ショートの長濱ねるちゃんかわいすぎる次の美容院オーダーにしたい》《まじで可愛すぎてショートにしたいけど私は長濱ねるちゃん