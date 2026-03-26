卒業シーズンを迎え、各地で子どもたちの門出を祝う卒業式が行なわれた。そうした中、ある保護者が「着物で子どもの卒業式に出席した」とXに投稿したところ、「主役である卒業生より目立つのではないか？」といった声があがり、賛否両論が巻き起こっている。保護者や着物専門店への取材から、卒業式における着物マナーを探る。 【画像】主役ならド派手な和装をしてもOK？ “お騒がせ”する若者たちもいる式典 「主役