美容施術が浸透し、整形も市民権を得つつある今日この頃。デパコスやプチプラコスメのオススメ、盛れるメイク方法がSNSにあふれるなど、美容への関心はかつてないほど盛り上がっているようだ。そんな現在、Z世代の女性たちはどんな顔を目指しているのだろうか。そこで10代20代の女性各200人、合計400人に「なりたい顔」をアンケート。平成時代には北川景子や沢尻エリカが一世を風靡したが、令和の若者たちの理想は？年代別にラ