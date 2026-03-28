【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、反米姿勢転換を狙って圧力を強めているキューバへの軍事行動の可能性を再び示唆した。自身が掲げる「力による平和」に触れ、必要に応じて米軍の軍事力を使うこともあると述べた後に「次はキューバだ」と主張した。南部フロリダ州の会合で語った。キューバではトランプ政権による石油などの禁輸措置で深刻な燃料不足が発生。米メディアによると、米政権はキューバ側に対し、ディアス