アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始から、28日で1カ月です。アメリカのルビオ国務長官はイランへの軍事作戦について、「数週間以内に完了する」との見通しを示しました。ルビオ氏は27日、「作戦を予定通り、または予定より早く進めていて、数カ月ではなく数週間以内に作戦完了と見込んでいる」と述べた上で、「地上部隊なしで目標を達成できる」として、作戦が長期化するとの見方を否定しました。また、戦闘終結に向け