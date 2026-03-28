最新トレンドを取り入れたコンビニスイーツは、“ご褒美感”を手軽に味わえるのが魅力。【写真】お花見をしながら食べたい”和スイーツ”、プロが選んだ1位「物価高の中、200円前後でも十分クオリティーの高い商品が多いのもうれしいですね」そう話すのは、コンビニスイーツに詳しいライター「はなとも」さん。コンビニ大手3社で、この時季に販売されているスイーツ50品を実食してもらいました。春らしい華やかなパッケージに