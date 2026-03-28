アラブ首長国連邦（UAE）フジャイラで、煙が上がる石油施設＝14日（AP＝共同）米イスラエルとイランの戦闘では、ペルシャ湾岸アラブ諸国の石油や液化天然ガス（LNG）といったエネルギー施設が相次いで攻撃された。ホルムズ海峡は事実上封鎖され、原油価格が急騰。専門家は「国際社会が前例のない混乱に直面している」と語る。修復に最大5年かかるというLNG施設もある。「エネルギー部門の壊滅的被害はカタールだけでなく広範な