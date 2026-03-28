岡元あつこインタビューテレビ朝日系深夜番組「トゥナイト2」でリポーターとして活躍する一方、グラビアアイドルとしても人気を博した岡元あつこ（52）。最も稼いだ頃は、写真集1冊で驚くほどのギャラを手にしたこともあったという。ただ、「脱ぎませんか」という最終的な誘いには、絶対に乗らなかったという。（全3回の第3回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】限界セクシー…「トゥナイト2」時代の岡元あつこ。「美少女」だ