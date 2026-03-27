北京市内に掲げられた中国国旗＝1月【北京共同】中国がベトナムと領有権を争う南シナ海の西沙（英語名パラセル）諸島で新たに人工島を造成していることが27日までに明らかになった。米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）が衛星画像を分析し、中国が南シナ海で造成した人工島で最大規模となる可能性があると指摘した。ほかの人工島と同様に軍事拠点として利用する懸念がある。周辺国や米国との摩擦の要因となりそうだ。