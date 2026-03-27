ロームの東克己社長は27日、三菱電機、東芝とのパワー半導体事業の統合協議に関し「中国をはじめ国際競争が激化する中、同じ志を持つ会社が集まり大きくなる。技術力や生産規模が強化できる」と意義を強調した。京都市内で報道陣の取材に応じた。デンソーからの提案は「いきなり2月に話が来た」と明かし、提案により「黒船襲来ではないが（三菱電機、東芝側と）早めに話が進んだ」と話したまずロームと東芝の半導体事業を統