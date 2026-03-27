映画「フラガール」の舞台として知られる大型レジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）が今年2月、公式Xで紹介した無料サービスがネット上で大きな話題となっています。【写真】「これ、結構すごくないですか…？？？？」人気施設がアピールする無料サービス（実際の写真）「みなさん…ご存知ですか…弊社、ご宿泊者の方は…なんと首都圏からの無料送迎バスがあります…！泊れば交通費往復タダ。ぐっすり