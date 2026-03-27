発売から4日で220万本！Switch2を勢いづけるスマッシュヒットNintendo Switch 2（以下、スイッチ2と表記）で3月5日に発売された『ぽこ あ ポケモン』が大ヒットとなっている。本作は発売後4日間で220万本を突破。パッケージ版は日本のみならず世界各国で完売・品薄が続いており、下落していた任天堂の株価が20%ほど急騰したとニュースになったほどだ。『ぽこポケ』の主人公は、人間の姿に変身した「メタモン」。ゲーム内で拾える木