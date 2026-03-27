サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に設置でき、ホルダーを設置した後も飲み物を置ける実用的な構造になっている車載ホルダーで、MagSafeに対応している「200-CAR126」と、タブレットホルダーがついている「200-CAR127」を発売した。■車載ホルダーの悩みをまとめて解決車載ホルダーを使うと、吹き出し口やボタンを隠してしまう、視界の妨げになる。邪