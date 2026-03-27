Image: Epic Games via Gizmodo US 盛者必衰なのか…。世界中で絶大な人気を誇るオンラインゲームの『フォートナイト』や3Dゲーム製作プラットフォーム『Unreal Engine』を運営するEpic Gamesが、1,000名以上の従業員を解雇すると発表しました。理由は、収入を上回るコストを削減するためだそう。同社は、創業者兼CEOのティム・スウィーニー氏が社員に送付した文書をオンラインで公開。さら