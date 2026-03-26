物価高騰が続いているなか、「節約中でもおしゃれを楽しみたい！」そんな人におすすめしたいのは【しまむら】のセットアップアイテムです。シャツとワイドパンツは、セットで使っても単体で使ってもOK。カジュアルにもキレイめにも着回せるため、春コーデの1軍になりそうです。 迷わずおしゃれが決まるセットアップコーデ 【しまむら】「MAYO＊アサチョウシャツ」\1,639（税込）、「MAYO＊アサチョウWPT」\1,6