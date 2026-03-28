ポストシーズンへ向けて弾みをつける勝利だった。「大和証券Mリーグ2025-26」3月27日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。個人4連勝を達成した。チームは目標としていたレギュラーシーズン4位を確定させた。【映像】園田賢、またも決めた“一発芸”オーラスでの一発、親跳満ツモ第1試合では渡辺太（最高位戦）がセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）と2着・4着の並びを作っており、64.1ポイン