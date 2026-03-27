宿泊税の導入が全国に広がっている。訪日外国人の回復と観光地の混雑問題を背景に、自治体にとって使い勝手のよい財源として存在感を強めているのだ。2026年度には導入自治体が増加する見通しとなるなか、京都市が打ち出した「上限1万円」という大胆な引き上げは、制度の方向性にも影響を与える可能性がある。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。 宿泊税、全国で拡大局面へ宿泊税の導入が全国に広がって