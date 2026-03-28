2026年3月27日、ソニーが世界的な半導体不足の影響により、需要に対する供給を行えない状況が当面続くことが想定されるため、CFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表しました。お知らせ | 記録メディア | ソニーhttps://www.sony.jp/rec-media/info2/20260327.htmlSony Shuts Down Nearly Its Entire Memory Card Business Due to SSD Shortage | PetaPixelhttps://petapixel.com/2026/03/2