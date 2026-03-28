2008年生まれで広島県出身の18歳■広島 ー 中日（28日・マツダスタジアム）28日にマツダスタジアムで行われた広島-中日戦で、女優の藤崎ゆみあさんが始球式を務めた。可憐な投球に場内は笑顔に包まれた。藤崎さんはカープカラーと同じ赤いパンツに、誕生日にちなんだ背番号「216」のカープユニでマウンドに上がった。綺麗に一礼して豪快に放り込むと、ワンバウンドで坂倉のミットへ。爽やかなスマイルを浮かべ、ぴょんぴょんと