TBSは28日、俳優・鈴木亮平（42）が主演を務める日曜劇場「リブート」（日曜後9・00）が、6月14日からNetflix（ネットフリックス）で全世界配信されると発表した。また、29日の最終回に大西利空（19）、斎藤恭代（29）、同局の井上貴博アナウンサー（41）がゲスト出演することも発表した。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑