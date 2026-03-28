就寝中の知人女性の自宅に忍び込み、首に包丁を突きつけて脅し性的暴行をしようとしたとして、35歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者茨城県稲敷市に住む中国籍の張宗旗容疑者（35）は21日午前2時前、20代の知人女性の自宅に忍び込み、性的暴行をしようとした疑いがもたれています。警察によりますと、張容疑者は寝ている女性の口を手でふさぎ、首に包丁を突きつけて脅したということです。女性は手を振り払う