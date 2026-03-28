札幌市・中央警察署は2026年3月27日、住所不定・無職の男（33）を窃盗未遂の疑いで緊急逮捕しました。男は27日午後1時20分ごろ、札幌市中央区のインターネットカフェで、金品を摂取する目的で大学生の男性（22）が利用していた個室内を物色したものの、目的を遂げられなかった疑いが持たれれています。警察によりますと、男の所持金は10円未満だということです。27日午後1時半ごろ、男が個室から出てくるところを目撃した従