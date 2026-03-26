「昨日、スカウト部長から急きょ、担当地区の春季大会をカバーするように言われたので帰りますよ。チェックすべきタマがいないから、いても仕方ないだろうって」【監督インタビュー】「最初は怖かったですよ（苦笑）」 大垣日大・高橋監督が先代の名将・阪口慶三氏との苦楽を語る25日、セ・リーグのあるスカウトはこう言って、センバツが行われている甲子園球場を後にした。各球団は大会前に担当地区のスカウトの推薦をもとに、