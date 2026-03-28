男子ゴルフの元世界ランキング１位タイガー・ウッズ（５０＝米国）は２７日に米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こし逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、警察に身柄を拘束されているという。米各メディアによると、ウッズは自宅近くで車を運転中にピックアップトラックに追突したという。記者会見したマーティン群の保安官はウッズについて「酩酊状態にある可能性が高い」とし、呼気検査を行うも尿検査を拒否した