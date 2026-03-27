顔や身体でいくつもの刺青が絡み合い、舌先はふたつに割れている。新宿・歌舞伎町でバーテンダーとして働く、黄泉竈食（よもつへぐい）たまきさん（@fuee_tama）、28歳だ。極めて丁寧に応対する彼女が口にする「ごくありふれた家庭で育った」に思わず納得する。身体改造に惚れ込み、セルフサスペンションのイベントにも出演するまでの道程に迫った。◆一般的な家庭で育つも、姉とは深い溝が――幼少期から書籍が身の回りにある家