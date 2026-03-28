フロリダ州マイアミビーチでの会合で演説するトランプ氏＝27日/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領が27日にフロリダ州マイアミビーチで行った演説中、ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼ぶ場面があった。トランプ氏は聴衆を前に「彼らはこれ、トランプ海峡を開く必要がある。私が言っているのは、ホルムズ海峡のことだ」と発言した。そのうえで、冗談めかして「失礼、申し訳ない。ひどい間違いだ」とコメント。