元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、趣味のラジコンに費やした金額を告白した。全日本選手権で入賞し、自らの冠大会も開催するほどラジコンに精通。1993、94年シーズンと2年連続で最多勝に輝くも翌年は負傷して2軍生活を送り、暇潰しで訪れた近所のラジコンサーキットではまったという。MCのダウンタウン・浜田雅功が「ラジコンにどれくらい突っ込ん