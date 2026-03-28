春らしいフルーツや、やさしい甘さを楽しめるスイーツがそろう不二家。この時期は、苺や桃を使った見た目も華やかなケーキが登場し、季節感たっぷりのラインアップが楽しめます。今回は、今だけ味わえる春限定スイーツ3つを紹介。ペコちゃんのマカロンがのったかわいいケーキや、ジュワっと甘い桃を堪能できるケーキまでバラエティ豊かなラインアップです。フルーツ×クリームの贅沢な組み合わせ●追熟白桃のピーチメルバ（626円）