ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（28）が3Aロチェスターから2Aハリスバーグに降格した。27日（日本時間28日）、マイナーリーグ公式サイトで公示された。小笠原はナ軍のメジャーキャンプに招待選手として参加もオープン戦2試合で計3回1/3を投げ、防御率2・70で無念のマイナー降格となった。昨季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初