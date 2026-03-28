フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。英国の元アイスダンサーも解説中に「溢れ出る涙をこらえるのが精一杯」だったことを明かしている。演技を終えた坂本は、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた