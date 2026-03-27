3月29日、放送40年でついに最終回を迎える『アッコにおまかせ！』（TBS系）。26日に番組公式Xが更新され、レギュラー出演者の和田アキ子（75）、峰竜太（74）以外に出演する、最終回の“準レギュラー”が発表された。テレビ誌ライターは言う。「出川哲朗さん、勝俣州和さん、松村邦洋さん、カンニング竹山さん、陣内智則さん、井戸田潤さんなど、長らく出演しているベテランメンバーに加え、ニューヨーク、見取り図、朝日奈央さん