大谷からはセイコーの腕時計、ロバーツ監督からはウイスキーがドジャース・大谷翔平投手が、チームメートに贈った開幕プレゼントの詳細が明らかになった。26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、ロッカーに粋な贈り物が用意されていた。その豪華な内容に対し、米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者が詳細を伝えた。開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバックが