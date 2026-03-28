《これが商業化されたら便利な面も有るが墜落事故も起きる予感しか無い》《ただでさえ事故率が高く、整備も重要なヘリコプターを都市部で多数飛ばすというのは果たして現実的なのか？》《怖くて乗りたくないし、家の上を飛ばないで欲しい。》【写真】実現できるの？経産省が想定する2030年までの「空飛ぶクルマ」イメージ構想3月27日に開かれる官民協議会で、政府は“空飛ぶクルマ”こと「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」を202