米国に持って行った“お土産”「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」高市早苗首相（65）が米国のトランプ大統領（79）をヨイショしまくった。自民党内で高市首相は「怖い」と恐れられており、そのギャップに永田町では「まるで別人のよう……」と驚きの声も上がっている。首脳会談のため米国を訪れた高市首相は到着するなり、トランプ氏に歩み寄り笑顔でハグ。日本時間３月20日未明に行われた会談で