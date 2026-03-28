テレビアニメ『逃げ上手の若君』第2期が、7月より毎週金曜23時30分より放送されることが決定した。あわせてキービジュアルとスペシャルPVが解禁された。【動画】公開された『逃げ上手の若君』スペシャルPV第2期のキービジュアルでは、時行ら逃若党と、頼重を中心とした諏訪神党の面々が食卓を囲んで団欒を楽しむ様子を描いている。スペシャルPVでは、第1期の名シーンに加え、足利尊氏の弟であり、鎌倉統治を担う足利直義や、