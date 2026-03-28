回転寿司業界でひと際存在感を放っているのが、FOOD & LIFE COMPANIESが展開するスシローです。同社は2025年9月期に、売り上げ・利益ともに過去最高を更新しました。同じ回転寿司チェーンであるくら寿司や、ゼンショーホールディングス傘下のはま寿司に、大きく差をつけている状況です。この差はなぜ生まれたのでしょうか。その理由は、DXでも、ネタの品質でもありません。スシローは、「選ばれやすさ」そのものを構造として設